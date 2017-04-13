Криштиану Роналду: Нойер провел отличный вечер, но «Реал» забил больше. Таков футбол
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после окончания первого матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
«Мы очень счастливы. Команда ответила на пропущенный гол должным образом. Да, в Мюнхене играть непросто, особенно если речь идет о таком клубе, как «Бавария». У нас были неплохие шансы восстановить равновесие при счете 1:0, но мы сделали это лишь во втором тайме. Думаю, мы провели хороший матч, но вопрос о выходе в полуфинал остается открытым.
Нойер? Он сыграл на должном уровне, совершил пару хороших сэйвов, но это футбол. Мануэль провел отличный вечер, но «Реал» забил больше «Баварии».
Конечно, в футболе все быстро меняется. Если бы Артуро Видаль реализовал пенальти, им бы стало намного легче. Вообще, я считаю, что футбол – это большой сюрприз. Наша победа не сыграет серьезной роли в ответном матче. Сомневаетесь? Не стоит, потому что один гол не дает вам серьезного преимущества.
Что касается моей игры, то дела складываются неплохо. Я хотел подойти к концовке сезона в отличном состоянии, и сейчас я рад», – приводит слова Роналду Football Espana.
Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Добавим, что в этом матче 32-летний Роналду оформил дубль и стал первым игроком в истории, который забил 100 мячей в еврокубках.
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Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция