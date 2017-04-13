Криштиану Роналду: Нойер провел отличный вечер, но «Реал» забил больше. Таков футбол

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после окончания первого матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Мы очень счастливы. Команда ответила на пропущенный гол должным образом. Да, в Мюнхене играть непросто, особенно если речь идет о таком клубе, как «Бавария». У нас были неплохие шансы восстановить равновесие при счете 1:0, но мы сделали это лишь во втором тайме. Думаю, мы провели хороший матч, но вопрос о выходе в полуфинал остается открытым.

Нойер? Он сыграл на должном уровне, совершил пару хороших сэйвов, но это футбол. Мануэль провел отличный вечер, но «Реал» забил больше «Баварии».

Конечно, в футболе все быстро меняется. Если бы Артуро Видаль реализовал пенальти, им бы стало намного легче. Вообще, я считаю, что футбол – это большой сюрприз. Наша победа не сыграет серьезной роли в ответном матче. Сомневаетесь? Не стоит, потому что один гол не дает вам серьезного преимущества.

Что касается моей игры, то дела складываются неплохо. Я хотел подойти к концовке сезона в отличном состоянии, и сейчас я рад», – приводит слова Роналду Football Espana.

Ответная игра «Баварии» и «Реала» состоится 18 апреля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Добавим, что в этом матче 32-летний Роналду оформил дубль и стал первым игроком в истории, который забил 100 мячей в еврокубках.

Василий Уткин: Нойер провел выдающийся матч против «Реала»

Георгий Черданцев – об игре Нойера: После стольких спасений обидно пропускать между ног