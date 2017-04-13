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Сергей Карасев: Нам будет трудно сделать как в НБА, но хотя бы маленькие шажки делаем

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Сергей Карасев рассказал, скучает ли он по каким-то моментам из НБА, где баскетболист провел три сезона, выступая за «Кливленд» и «Бруклин».

– Больше всего скучаю по друзьям, которые появились в Америке за три года. Уезжать всегда трудно, хотя возвращаться в Россию, конечно, было проще. Еще там огромное число людей любит баскетбол, все на улицах узнают.

В НБА совсем другая атмосфера на играх. Россия с приходом Андрея Кириленко тоже стала двигаться в этом направлении. Конечно, трудно будет сделать как в НБА, но хотя бы маленькие шажки делаем. Тот же Петербург раньше был футбольным городом, а сейчас чувствуется, что и хоккей популярен, и баскетбол. Культурная столица все-таки. А спорт – это тоже культурное развлечение. На наших матчах уже было несколько аншлагов, – приводит слова Карасева «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Кливленда» Карасев отыграл сезон 2013/2014. Следующие два сезона защитник провел в «Бруклине». Всего в НБА 23-летний баскетболист сыграл 95 матчей, где его средняя статистика за игру составляла три очка, 1,5 подбора и 0,9 результативных передач.

В июле 2016 года Карасев подписал двухлетний контракт с «Зенитом», где главным тренером работает его отец Василий Карасев. Соглашение может быть продлено на еще один сезон. В Единой лиге ВТБ защитник провел 18 игр и в среднем за матч набирал 16,7 очка, делал 2,9 подбора и 2,5 результативные передачи.

Андрей Кириленко занимает пост президента Российской федерации баскетбола с августа 2015 года. 

Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!

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