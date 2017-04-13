ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск»

Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».

В расположении столичного клуба голкипер будет находиться с 1 по 4 мая.

«Да, пришел вызов. Он едет на три дня. Естественно, он уйти не сможет. Только летом. И они его посмотрят, если он им понравится, то они его возьмут», - рассказал главный тренер ижевской команды Игорь Меньщиков.

Напомним, прошлой зимой из «Зенита-Ижевск» в «Ростов» перебрался вратарь Никита Медведев, который в этом сезоне дебютировал в российской премьер-лиге и Лиге Европы.

