Сергей Павлов возглавил «Атырау»

Российский специалист Сергей Павлов назначен главным тренером «Атырау», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

«О себе скажу кратко. Работал с разными командами, пять клубов выводил в высший дивизион России. Также проработал в больших клубах, помогал Олегу Романцеву. Со сборной работал на чемпионате мира. На счету были как очень удачные сезоны, так и тяжелые. Опыт большой, здоровье нормальное. В «Атырау» собраны хорошие специалисты, которые трудятся во благо клуба. И то, что было вчера, надо забыть и заново все делать. Сегодня это моя команда, и за нее я буду сражаться», - сказал Павлов на своей презентации.

Ранее 61-летний специалист работал главным тренером «Энергии» (Камышин), «Сатурна» (Раменское), «Уралана» (Элиста), «Черноморца» (Новосроссийск), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Кубани» (Краснодар), «Шинника» (Ярославль), московского «Торпедо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной России и московском «Спартаке».

Последнее место работы Павлова - тульский «Арсенал», где он занимал должность главного тренера, которую отставил в октябре прошлого года.















