Прах легендарного тафгая «Детройта» развеяли у скамейки штрафников

Как сообщает издание Washington Post, вдова знаменитого тафгая клубов НХЛ «Детройт» и «Чикаго» Боба Проберта развеяла прах хоккеиста у скамейки штрафников на арене «Детройта» во время матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».

Напомним, Проберт ушел из жизни в 2010 году от сердечного приступа в возрасте 45 лет. Он провел в «Детройте» девять сезонов, играя на позиции нападающего, и заработал славу одного из главных драчунов лиги.

За свою карьеру он просидел на скамейке 3300 штрафных минут – это пятый результат за всю историю НХЛ. Проберт также является штрафником-рекордсменом «Детройта».

По словам вдовы хоккеиста Дани Проберт, решение развеять его прах под скамейкой штрафников пришло к ней спонтанно. Оно было чрезвычайно эмоциональным и показалось ей очень уместным.