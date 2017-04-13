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Месут Озил: Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов важнее, чем контракт Венгера, Озила или Санчеса

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Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что команда должна сконцентрироваться на завоевании места в топ-4 АПЛ, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.

«Было бы неправильно думать сейчас о контракте тренера, поскольку впереди нас ждут серьезные матчи. У «Арсенала» есть дела и поважнее, поэтому не стоит обсуждать продление моего контракта, или контракта Санчеса. 

У нас есть четкая задача – мы хотим попасть в Лигу чемпионов и будем бороться до самого конца. Остальные вопросы мы обсудим грядущим летом, но на данный момент нет ничего важнее, чем «Арсенал». Это касается меня и других представителей клуба. 

Нам нужно сражаться, и делать то, что мы можем. На мой взгляд, проблемы «Арсенала» не только в тренере или фанатах, это касается всего клуба», – цитирует игрока сборной Германии Sky Sports.


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