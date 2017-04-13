Президент «Реала» вручил Роналду памятную футболку в честь 100 голов в еврокубках (фото)
Накануне мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
Автором дубля стал нападающий «сливочных» Криштиану Роналду. Таким образом, капитан сборной Португалии достиг отметки в 100 забитых мячей в еврокубках.
Как сообщает Marca, сегодня президент «Реала» Флорентино Перес вручил форварду памятную футболку в честь этого события.
Cristiano: "Los dos goles de Múnich fueron impresionantes" https://t.co/WxoLBeVJVC pic.twitter.com/al9ygYBkVv— MARCA (@marca) 13 апреля 2017 г.
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Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция