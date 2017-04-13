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Василий Титов: Никакой речи о банкротстве ХК «Динамо» не шло

Источник:  Rambler News ServiceКомментарии

Член президиума центрального совета спортивного общества «Динамо» Василий Титов опроверг информацию о возможном банкротстве хоккейного клуба «Динамо».

Ранее председатель всероссийского федерального спортивного общества «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что клубу может грозить банкротство. «Прошел слух о скором банкротстве хоккейного «Динамо». Проблема есть. Надо узнать, как расходуются деньги», - процитировал Стржалковского ТАСС.

«Ничего подобного сказано не было. Никакой речи о банкротстве ХК «Динамо» не шло. Владимир Стржалковский говорил о том, что центральный совет «Динамо» не устраивает непрозрачная форма управления нынешним клубом, непрозрачная структура расходования средств. Структура, созданная в виде АНО, которая объединяет несколько групп, компаний и частных лиц, представляется центральному совету «Динамо» достаточно странной. Центральный совет «Динамо» написал соответствующее письмо, он пытается добиться большей прозрачности. Но еще раз подчеркну: никогда, ни в каком виде речь о банкротстве клуба не шла», - приводит слова Титова RNS.

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