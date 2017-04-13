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Стал известен стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ с командой Швеции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира-2017 с командой Швеции.

Сборная России:

Жуков (Устименко);

Саморуков – Переляев, Чехович – Липанов – Свечников;

Рубинчик – Галенюк, Алексеев – Бицадзе – Колтыгин;

Баранов – Калабушкин, Слепец – Клисунов – Максимов;

Дедов, Муранов – Марушев – Шашков, Торопченко.

Матч между командами состоится сегодня, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Браннстрем (Лундестрем), 9:05 (0:1 - бол.).

Место и дата

13 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция

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