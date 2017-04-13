Стал известен стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ с командой Швеции

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Юниорская сборная России заняла четвертое место на Турнире пяти наций Хоккеисты юниорской (игроки не старше 18 лет) сборной России уступили сверстникам из Чехии в заключительном матче товарищеского Турнира пяти наций, который прошел в шведском Сундсвалле.

Сборная России (U18) разгромила Финляндию на турнире пяти наций На проходящем в Швеции турнире пяти наций юниорская сборная России (U18) одержала уверенную победу над командой Финляндии на Турнире пяти наций со счетом 6:1.

Андрей Свечников признан MVP Кубка вызова Форвард юниорской сборной России (U-18) Андрей Свечников признан самым ценным игроком мирового Кубка вызова, который завершился в канадском Боннивилле.

Юниорская сборная России завоевала бронзовые награды Мирового кубка вызова Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) одержала победу над Чехией в матче за третье место на Мировом кубке вызова, который проходит в Канаде.

Рене Фазель: Россия не потеряет юниорский ЧМ-2018 Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что юниорский ЧМ-2018 по хоккею точно пройдет в России.

Сергей Голубович: Если бы мы играли без масок, у американцев было бы больше удалений Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович оценил игру команды в полуфинале Мирового кубка вызова с США (2:4).

Андрей Свечников: Возраст – не оправдание поражению от США, но где-то нам не хватило сил Форвард Андрей Свечников подвел итоги матча полуфинала Мирового кубка вызова с США (2:4), в котором он забил два гола.

Сергей Голубович: Не хочу винить ребят, они бились до конца в матче со сборной США Главный тренер сборной России U18 Сергей Голубович прокомментировал поражение российской команды от США (2:4) в полуфинальном матче Мирового кубка вызова.

Россия проиграла США в полуфинале Мирового кубка вызова Юниорская сборная России (U18) потерпела поражение от США (2:4) в полуфинале Мирового кубка вызова в Канаде.

Юниорская сборная России проиграла американцам в полуфинале Кубка вызова Юниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла команде США в полуфинальном матче Кубка вызова-2016 (2:4).

Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал Мирового кубка вызова Юниорская сборная России (U18) выиграла у Швейцарии (6:5 OT) в заключительном матче на групповом этапе Мирового кубка вызова в Боннивиле (Канада) и с первого места вышла в полуфинал.

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