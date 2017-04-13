Стал известен стартовый состав сборной России на первый матч ЧМ с командой Швеции
Тренерский штаб сборной России огласил состав национальной команды первый матч группового этапа юниорского чемпионата мира-2017 с командой Швеции.
Сборная России:
Жуков (Устименко);
Саморуков – Переляев, Чехович – Липанов – Свечников;
Рубинчик – Галенюк, Алексеев – Бицадзе – Колтыгин;
Баранов – Калабушкин, Слепец – Клисунов – Максимов;
Дедов, Муранов – Марушев – Шашков, Торопченко.
Матч между командами состоится сегодня, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Россия (U-18) - Швеция (U-18) - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Браннстрем (Лундестрем), 9:05 (0:1 - бол.).
Место и дата
13 апреля 20:30, , Онлайн-трансляция
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