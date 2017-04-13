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Чимрова выиграла золото на чемпионате России, установив национальный рекорд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Светлана Чимрова из Москвы победила на чемпионате России по плаванию на дистанции 100 метров баттерфляем, установив национальный рекорд. 

Отметим, что в решающем заплыве на 200 метров вольным стилем золото выиграла представительница Санкт-Петербурга Вероника Попова.

Плавание. Чемпионат России. Москва
Женщины

Вольный стиль. 200 м

1. Вероника Попова (Санкт-Петербург) – 1.57,27.
2. Анастасия Гуженкова (Самарская область) – 1.57,38.
3. Виктория Андреева (Пензенская область) – 1.58,25. 

Баттерфляй. 100 м

1. Светлана Чимрова (Москва) – 57,17 (рекорд России).
2. Полина Егорова (Башкортостан) – 58,91.
3. Александра Сабитова (Кемеровская обл.) – 59,42.

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