Чимрова выиграла золото на чемпионате России, установив национальный рекорд

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Григорий Тарасевич: После ЧР поеду в США сдавать сессию. У меня в понедельник три экзамена! Российский пловец Григорий Тарасевич на проходящем сейчас чемпионате России по плаванию квалифицировался на ЧМ в Казани на дистанции 100 метров на спине, сообщает «Р-Спорт».

Краснодарский край планирует подать заявку на проведение ЧЕ Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о желании Краснодарского края принять у себя континентальное первенство в период с 2017 по 2019 год, сообщает «Р-Спорт».