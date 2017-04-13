«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Андерлехта» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня и стартует в 22.05 мск.
«Андерлехт»: Рубен, Аппиа, Мбоджи, Нуйтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу, Бруно, Телин, Ачеампонг.
Запасные: Букс, Дешахт, Спайич, Кипчу, Капель, Теодорчик, Анни.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян, Лингард, Рэшфорд, Ибрагимович.
Запасные: Де Хеа, Блинд, Фосу-Менса, Шоу, Феллайни, Эррера, Марсьяль.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в Брюсселе.
Матч
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 0:01-й тайм
Состав
Андерлехт: Рубен, Нюйтинк, Аппиа, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Бруно, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу, Телин
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Погба, Мхитарян, Кэррик, Лингард, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция