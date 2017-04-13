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«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Андерлехта» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня и стартует в 22.05 мск.

«Андерлехт»: Рубен, Аппиа, Мбоджи, Нуйтинк, Обрадович, Тилеманс, Дендонкер, Станчу, Бруно, Телин, Ачеампонг.

Запасные: Букс, Дешахт, Спайич, Кипчу, Капель, Теодорчик, Анни.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Байи, Рохо, Дармиан, Кэррик, Погба, Мхитарян, Лингард, Рэшфорд, Ибрагимович.

Запасные: Де Хеа, Блинд, Фосу-Менса, Шоу, Феллайни, Эррера, Марсьяль.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в Брюсселе.

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 0:0

1-й тайм

Состав

Андерлехт: Рубен, Нюйтинк, Аппиа, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Бруно, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу, Телин

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Погба, Мхитарян, Кэррик, Лингард, Валенсия, Ибрагимович, Рэшфорд

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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