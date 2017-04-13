ESL проведет турнир по CS:GO и Hearthstone для южноафриканских игроков

Компания ESL совместно со спортивным порталом Kwese Sports анонсировала турнир ESL African Championship по CS:GO и Hearthstone для команд из Южной Африки.



Общий призовой фонд чемпионата составит 150 000 долларов. Первый этап пройдет с апреля по июнь, а второй в июле.





Четыре сильнейших коллектива получат слоты на LAN-финал, который пройдет в октябре на выставке rAge Gaming Expo в Йоханнесбурге.



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