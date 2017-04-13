Главгосэкспертиза сообщила о выявлении 900 нарушений в проектах. В том числе - на стадионах ЧМ-2018

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов на заседании Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства представил отчет о работе Главгосэкспертизы России, а также системы экспертизы в 2016 году.



Из этого отчета следует, что в 2016 году Главгосэкспертиза России выявила аварийно-опасные решения в проектах 908 объектов, что составило более чем 20% от общего количества поступивших на рассмотрение проектов.

Кроме того, эксперты оценивали эффективность использования средств в проектах объектов, которые строятся с привлечением бюджетных средств. В результате работы экспертов сметную стоимость объектов капитального строительства удалось сократить на 534 миллиарда рублей, причем Главгосэкспертизой России обеспечено более 55 % достигнутой экономии, а именно 295, 7 млрд. рублей.

В 2016 году Главгосэкспертизой России было выпущено 5388 заключений, половина из которых подготовлена по объектам, строительство которых планировалось осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. В их числе - проекты стадионов для проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, а также строительства Крымского моста, трансграничного моста между Россией и Китаем, возведения зданий и сооружений космодрома «Восточный», реконструкции и строительства Московского центрального кольца, реконструкции и реставрации комплекса зданий Большого театра, казарм Павловского полка в Санкт-Петербурге, дворцово-паркового комплекса «Останкино», московской усадьбы графов Бобринских, городской усадьбы Голицыных, Государственного центра современного искусства, Московской консерватории имени П.И. Чайковского.