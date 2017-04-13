«Зенит» одолел «Белогорье» и вышел в «Финал четырех» Лиги чемпионов
Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «раунда шести» плей-офф мужской Лиги чемпионов переиграли на выезде «Белогорье» со счетом 3:0.
Таким образом, команда Владимира Алекно сыграет за титул с итальянской «Перуджей», немецким «Берлином», а также победителем итальянского противостояния «Модена» — «Любе Чивитанова».
Напомним, «Финал четырех» состоится 29 и 30 апреля в Риме.
Мужчины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд шести».
Ответная встреча
«Белогорье» (Белгород, Россия) – «Зенит» (Казань, Россия) – 0:3 (22:25, 28:30, 21:25).
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