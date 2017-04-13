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Истер и Шафиков проведут бой в июне

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Роберт Истер будет защищать свой титул в поединке с российским претендентом Денисом Шафиковым.

Стороны договорились о поединке, который состоится 30 июня в Толедо, США, передает BoxingScene.

Это будет третий шанс Шафикова стать чемпионом мира и захватить пояс IBF. В феврале 2014-го года россиянин решением судей уступил Мигелю Васкесу, а в декабре 2015-го — аналогично по судейским запискам оказался слабее кубинца Рансеса Бартелеми.

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