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«Аякс» – «Шальке 04»: Сын Клюйверта выйдет в основе голландского клуба

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Шальке 04» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня и стартует в 22.05 мск.

Отметим, что встречу с первых минут начнет 17-летний полузащитник хозяев Джастин Клюйверт, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

«Аякс»: Онана, Велтман, Санчес, Синкгравен, Траоре, Классен, Юнес, Зиеш, Виргевер, де Бееек, Джастин Клюйверт.

Запасные: Дидрик Бур, Тете, де Йонг, Дольберг, Нури, де Лихт, Нерес. 

«Шальке 04»: Ферманн, Калиджури, Хеведес, Колашинац, Майер, Горецка, Бенталеб, Бургшталлер, Керер, Шопф, Настасич.

Запасные: Нюбель, Коноплянка, Аого, Стамбули, Бадштубер, Хунтелаар, Авидияй. 

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в Амстердаме.

Матч

Аякс - Шальке 04 - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Классен 24 (1:0 - пен.).

Состав

Аякс: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, Классен, Юнес, ван де Бек, Синкгравен, Клюйверт, Зиеш, Траоре

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Аого, Майер, Горецка, Керер, Калигиури, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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