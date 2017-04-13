«Аякс» – «Шальке 04»: Сын Клюйверта выйдет в основе голландского клуба
Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Шальке 04» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня и стартует в 22.05 мск.
Отметим, что встречу с первых минут начнет 17-летний полузащитник хозяев Джастин Клюйверт, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.
«Аякс»: Онана, Велтман, Санчес, Синкгравен, Траоре, Классен, Юнес, Зиеш, Виргевер, де Бееек, Джастин Клюйверт.
Запасные: Дидрик Бур, Тете, де Йонг, Дольберг, Нури, де Лихт, Нерес.
«Шальке 04»: Ферманн, Калиджури, Хеведес, Колашинац, Майер, Горецка, Бенталеб, Бургшталлер, Керер, Шопф, Настасич.
Запасные: Нюбель, Коноплянка, Аого, Стамбули, Бадштубер, Хунтелаар, Авидияй.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в Амстердаме.
Матч
Голы
Классен 24 (1:0 - пен.).
Состав
Аякс: Онана, Санчес, Виргевер, Велтман, Классен, Юнес, ван де Бек, Синкгравен, Клюйверт, Зиеш, Траоре
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Хёведес, Аого, Майер, Горецка, Керер, Калигиури, Шёпф, Бенталеб, Бургшталлер
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Амстердам Арена, Текстовая трансляция