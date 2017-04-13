Бриггс и Окендо 3 июня определят чемпиона WBA

Титульный бой в супертяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо получил официальное подтверждение.

Бой между двумя ветеранами был санкционирован еще в декабре прошлого года. Всемирная боксерская ассоциация обязала победителя чемпионского поединка провести защиту против Александра Устинова, занимающего третью строку в рейтинге WBA.

Как сообщает World Boxing News, промоутерские компании Square Ring Promotions и Hitz Entertainment Corporation официально подтвердили, что титульный поединок состоится 3 июня в отеле Hard Rock в Голливуде (штат Флорида).

