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Бриггс и Окендо 3 июня определят чемпиона WBA

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Титульный бой в супертяжелом весе по версии WBA между Шенноном Бриггсом и Фресом Окендо получил официальное подтверждение.

Бой между двумя ветеранами был санкционирован еще в декабре прошлого года. Всемирная боксерская ассоциация обязала победителя чемпионского поединка провести защиту против Александра Устинова, занимающего третью строку в  рейтинге WBA.

Как сообщает World Boxing News, промоутерские компании Square Ring Promotions и Hitz Entertainment Corporation официально подтвердили, что титульный поединок состоится 3 июня в отеле Hard Rock в Голливуде (штат Флорида).

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