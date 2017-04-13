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Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом первого матча серии с «Торонто»

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Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу первого раунда Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон» примет «Торонто».

Победа команды Александра Овечкина оценивается коэффициентом 1,75, тогда как виктория канадского клуба идет за 3,99.

За ничью букмекеры предлагают 4,19.

Игра пройдет в ночь на пятницу по московскому времени, начало - в 02:00 мск.

Матч

Вашингтон - Торонто

Место и дата

14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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