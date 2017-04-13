«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очков
Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в гостях нанесли поражение рижскому клубу ВЭФ в в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
Встреча между командами завершилась со счетом 80:69 в пользу краснодарского клуба.
Весомый вклад в победу своей команды внесли защитник Тэйлор Рочести и Райан Брокхофф, набравшие по 18 очков каждый. У рижского коллектива лучшим оказались Янис Блумс и Марекс Мейерис, в активе которых по 15 баллов.
Добавим, что после этого матча «Локомотив» на одну победу отстает от «Химок» в турнирной таблице, имея игру в запасе.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
ВЭФ - Локомотив-Кубань - 69:80
Место и дата
13 апреля 19:30, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция
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