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«Локомотив-Кубань» обыграл ВЭФ, Рочести и Брокхофф набрали по 18 очков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты «Локомотива-Кубань» в гостях нанесли поражение рижскому клубу ВЭФ в в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Встреча между командами завершилась со счетом 80:69 в пользу краснодарского клуба.

Весомый вклад в победу своей команды внесли защитник Тэйлор Рочести и Райан Брокхофф, набравшие по 18 очков каждый. У рижского коллектива лучшим оказались Янис Блумс и Марекс Мейерис, в активе которых по 15 баллов.

Добавим, что после этого матча «Локомотив» на одну победу отстает от «Химок» в турнирной таблице, имея игру в запасе.

Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат

Матч

ВЭФ - Локомотив-Кубань - 69:80

Место и дата

13 апреля 19:30, Олимпийский Спортивный Центр, Онлайн-трансляция

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