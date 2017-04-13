Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной команде
Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, составил команду лучших игроков, с которыми он играл на клубном и международном уровне.
Вратарь: Пепе Рейна;
Защитники: Маркус Баббель, Сами Хююпия, Джон Терри, Эшли Коул;
Полузащитники: Дэвид Бэкхэм, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Джон Барнс;
Нападающие: Майкл Оуэн, Луис Суарес.
Источник: Sky Sports
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