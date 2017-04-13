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Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной команде

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, составил команду лучших игроков, с которыми он играл на клубном и международном уровне.

Вратарь: Пепе Рейна;

Защитники: Маркус Баббель, Сами Хююпия, Джон Терри, Эшли Коул;

Полузащитники: Дэвид Бэкхэм, Хаби Алонсо, Стивен Джеррард, Джон Барнс;

Нападающие: Майкл Оуэн, Луис Суарес.

Источник: Sky Sports

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