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«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евро

Источник:  TuttosportКомментарии

Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Согласно источнику, на игрока сборной Италии претендует «Челси», который готов заплатить за его трансфер 59 млн евро. При этом источник уверяет, что сумма отступных за футболиста составляет 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что нападающий отклонил три предложения из английской премьер-лиги, поскольку рассчитывает грядущим летом перейти в «Барселону».

В нынешнем сезоне форвард провел во всех турнирах 31 матч, забил 26 голов и отдал 5 голевых передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

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