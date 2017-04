Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки перед игрой с «Лионом» (видео)

Как сообщает L'Equipe, перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» фанаты хозяев покинули трибуны и выбежали на поле.

Спровоцировали беспорядки болельщики «Бешикташа», которые начали кидать в сторону фанатов «Лиона» петарды и посторонние предметы. Между болельщиками вспыхнула драка. После этого болельщики французского клуба выбежали на поле, чтобы избежать травм.

Позже к публике вышел президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс, который попытался успокоить фанатов и убедил их вернуться на места.

При этом сообщается, что сегодня в течение дня в Лионе происходили фанатские столкновения между французскими и турецкими болельщиками.

BREAKING #Turkey #Besiktas fans throwing objects at the #Lyon fans who are now forced to climb over to the pitch. pic.twitter.com/SiRxqS4qDr