Александр Шмурнов: Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре защитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса во время матча с мадридским «Реалом», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).
«Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе...— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 12 апреля 2017 г.
Напомним, игрок сборной Испании был удален на 61-й минуте, получив вторую желтую карточку.
Матч
Голы
Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).
Состав
Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)
Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду
Незабитые пенальти
Видаль (Бавария), 45
Предупреждения:
Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45
Удаления:
Мартинес, 61 - нет
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция