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Александр Шмурнов: Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре защитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса во время матча с мадридским «Реалом», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

«Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Напомним, игрок сборной Испании был удален на 61-й минуте, получив вторую желтую карточку.

Матч

Бавария - Реал - 1:2 (1:0)

Голы

Видаль 25 (1:0). Роналду 47 (1:1). Роналду 77 (1:2).

Состав

Бавария: Нойер, Алаба, Лам, Мартинес, Боатенг, Алонсо (Бернат, 63), Роббен, Алькантара, Рибери (Коста, 66), Видаль, Мюллер (Коман, 81)

Реал: Навас, Марсело, Рамос, Карвахаль, Начо, Бэйл (Асенсио, 58), Модрич (Ковачич, 90), Каземиро, Кроос, Бензема (Родригес, 84), Роналду

Незабитые пенальти

Видаль (Бавария), 45

Предупреждения:

Мартинес, 57; Видаль, 90 - Кроос, 44; Карвахаль, 45

Удаления:

Мартинес, 61 - нет

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

12 апреля 21:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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