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Сын Клюйверта помог «Аяксу» увеличить преимущество в матче с «Шальке 04»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня, 13 апреля, «Аякс» принимает на своем поле «Шальке 04» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

На данный момент счет – 2:0 в пользу голландского клуба. Автором двух мячей в ворота «горняков» стал полузащитник Дави Классен. 

Отметим, что хавбек «Аякса» Джастин Клюйверт, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» Патрика Клюйверта, отдал голевой пас на Классена и помог своему партнеру увеличить преимущество.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча в Амстердаме.

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