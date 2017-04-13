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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» в Лиге Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Манчестер Юнайтед» разошлись миром с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.

В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Добавим, что ответный матч состоится 20 апреля в Англии на стадионе «Олд Траффорд».

Лига Европы
1/4 финала
Первая игра

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).

Состав

Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)

Предупреждения:

Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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