«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» в Лиге Европы
Футболисты «Манчестер Юнайтед» разошлись миром с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.
Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.
В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Добавим, что ответный матч состоится 20 апреля в Англии на стадионе «Олд Траффорд».
Лига Европы
1/4 финала
Первая игра
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1) Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1). Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75) Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75) Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90 Феликс Брых (Германия) 13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).
Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)
Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90
Феликс Брых (Германия)
13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция