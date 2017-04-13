Сын Клюйверта помог «Аяксу» обыграть «Шальке 04», матч судил Сергей Карасев
Амстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0), который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Автором дубля этой встречи стал полузащитник голландского клуба Дави Классен.
Отметим, что второй мяч хавбек забил с передачи 17-летнего Джастина Клюйверта, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.
Добавим, что ответная встреча состоится 20 апреля в Гельзенкирхене.
Лига Европы
1/4 финала
Первая встреча
Матч
Голы
Классен 24 (1:0 - пен.). Классен 53 (2:0).
Состав
Аякс: Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Синкгравен (де Лигт, 46), ван де Бек (де Йонг, 88), Юнес, Классен, Клюйверт (Нерес, 74), Траоре, Зиеш
Шальке 04: Ферманн, Настасич, Аого, Хёведес, Шёпф (Хунтелар, 71), Горецка, Керер, Калигиури (Коноплянка, 83), Майер (Стамбули, 59), Бенталеб, Бургшталлер
Предупреждения:
Классен, 49; Нерес, 90 - Керер, 87; Стамбули, 88
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Амстердам Арена, Текстовая трансляция