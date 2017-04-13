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Сын Клюйверта помог «Аяксу» обыграть «Шальке 04», матч судил Сергей Карасев

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Амстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0), который обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Автором дубля этой встречи стал полузащитник голландского клуба Дави Классен. 

Отметим, что второй мяч хавбек забил с передачи 17-летнего Джастина Клюйверта, который является сыном бывшего нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Добавим, что ответная встреча состоится 20 апреля в Гельзенкирхене.

Лига Европы
1/4 финала
Первая встреча

Матч

Аякс - Шальке 04 - 2:0 (1:0)

Голы

Классен 24 (1:0 - пен.). Классен 53 (2:0).

Состав

Аякс: Онана, Велтман, Санчес, Виргевер, Синкгравен (де Лигт, 46), ван де Бек (де Йонг, 88), Юнес, Классен, Клюйверт (Нерес, 74), Траоре, Зиеш

Шальке 04: Ферманн, Настасич, Аого, Хёведес, Шёпф (Хунтелар, 71), Горецка, Керер, Калигиури (Коноплянка, 83), Майер (Стамбули, 59), Бенталеб, Бургшталлер

Предупреждения:

Классен, 49; Нерес, 90 - Керер, 87; Стамбули, 88

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Амстердам Арена, Текстовая трансляция

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