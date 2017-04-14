«Сельта» выиграла первый матч 1/4 Лиги Европы, одолев «Генк»
Испанская «Сельта» одержала домашнюю победу над бельгийским «Генком» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
В составе победителей отметились Пионе Систо, Яго Аспас и Йон Гвидетти. Два мяча в ворота «небесных» занесли в свой актив Жань Поль-Бутьос и Томас Буффель.
Ответная игра состоится 20 апреля в Бельгии.
Матч
Голы
Бутьюс 10 (0:1). Систо 15 (1:1). Аспас 18 (2:1). Гуидетти 38 (3:1). Буффель 67 (3:2).
Состав
Сельта: Альварес, Кастро, Васс (Санчес, 78), Кабрал, Фонтас, Мальо, Систо, Радойя, Эрнандес, Аспас, Гуидетти (Бовю, 67)
Генк: Райан, Брабец, Колли, Кастань, Уронен, Посуэло, Берг, Малиновский (Хэйнен, 90), Бутьюс (Буффель, 62), Саматта, Троссар (Схрайверс, 82)
Предупреждения:
нет - Кастань, 27; Троссар, 73; Схрайверс, 85
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
13 апреля 22:05, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция