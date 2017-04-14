Джибриль Сиссе стал обвиняемым по делу о шантаже Вальбуэна

Бывшему нападающему «Ливерпуля», «Кубани» и сборной Франции Джибрилю Сиссе предъявлены официальные обвинения по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

По заявлению адвоката Сиссе, его клиент принимает к сведению обвинения, но надеется доказать свою невиновность.



Напомним, скандал с участием ряда игроков сборной Франции разгорелся после того, как бывший полузащитник московского «Динамо» Матье Вальбуэна стал жертвой группы шантажистов, которые угрожали игроку публикаций компрометирующих видеороликов с участием игрока. Ранее полиция допрашивала по этому делу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема.

Джибриль Сиссе играл за «Кубань» в 2013 году. В составе французской сборной он участвовал в чемпионатах мира 2002 и 2010 годов.





