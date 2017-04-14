Магомед Митришев: Главная задача «Терека» – попасть в еврокубки

Нападающий «Терека» Магомед Митришев оценил текущее турнирное положение команды.

- Чувствуется, что победа над «Арсеналом» раскрепостила команду и придала уверенности в своих силах каждому футболисту. Надеемся, этот матч станет отправной точкой в возобновлении борьбы за еврокубки.

Это - наша главная задача, и мы очень рассчитываем выполнить ее. Будем бороться до конца и стараться набрать максимальное количество очков в оставшихся матчах. Сейчас любая команда премьер-лиги может обыграть любую другую, - рассказал Митришев.

В данный момент «Терек» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ (33 очка).