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«Лион» одержал волевую победу над «Бешикташем»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лиона» переиграли «Бешикташ» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. 

Начало встречи на стадионе «Стад де Люмьер» было отложено из-за беспорядков, спровоцированных болельщиками турецкой команды.

На 16-й минуте голландский форвард гостей Райан Бабел нанес точный удар в дальний угол.

«Лион» смог переломить ход матча только под занавес второго тайма. Корентин Толиссо и Жереми Морель отличились с интервалом в две минуты.

Ответная игра состоится 20 апреля в Стамбуле.

Матч

Лион - Бешикташ - 2:1 (0:1)

Голы

Бабел 15 (0:1). Толиссо 83 (1:1). Морель 85 (2:1).

Состав

Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 53), Морель, Дьякаби, Маммана, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Ляказетт, Фекир

Бешикташ: Агосто, Тошич, Марсело, Адриано, Генюл, Митрович (Уйсал, 64), Талиска, Хатчинсон, Озьякуп, Тосун (Инлер, 87), Бабел

Предупреждения:

Рафаэл, 20; Ляказетт, 58; Фекир, 67; Жалле, 74 - Марсело, 21; Арслан, 83

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

13 апреля 22:50, Жерлан, Онлайн-трансляция


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