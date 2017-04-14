«Лион» одержал волевую победу над «Бешикташем»
Футболисты «Лиона» переиграли «Бешикташ» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Начало встречи на стадионе «Стад де Люмьер» было отложено из-за беспорядков, спровоцированных болельщиками турецкой команды.
На 16-й минуте голландский форвард гостей Райан Бабел нанес точный удар в дальний угол.
«Лион» смог переломить ход матча только под занавес второго тайма. Корентин Толиссо и Жереми Морель отличились с интервалом в две минуты.
Ответная игра состоится 20 апреля в Стамбуле.
Матч
Голы
Бабел 15 (0:1). Толиссо 83 (1:1). Морель 85 (2:1).
Состав
Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 53), Морель, Дьякаби, Маммана, Тусар, Толиссо, Вальбуэна, Геззаль (Корне, 52), Ляказетт, Фекир
Бешикташ: Агосто, Тошич, Марсело, Адриано, Генюл, Митрович (Уйсал, 64), Талиска, Хатчинсон, Озьякуп, Тосун (Инлер, 87), Бабел
Предупреждения:
Рафаэл, 20; Ляказетт, 58; Фекир, 67; Жалле, 74 - Марсело, 21; Арслан, 83
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
13 апреля 22:50, Жерлан, Онлайн-трансляция