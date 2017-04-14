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Тимофей Мозгов: Я не играю уже два месяца, это очень тяжело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов уверен в том, что он сможет преодолеть неудачный этап своей карьеры в НБА.

- Надеюсь, ситуация изменится. У меня есть хорошее предчувствие. Я не играю уже как минимум два месяца, и это очень тяжело. Я люблю играть в баскетбол, - цитирует Мозгова Inside the Lakers.

Напомним, в концовке регулярного чемпионата НБА тренерский штаб «Лейкерс» отказался от услуг ряда опытных игроков, сделав ставку на молодежь. К тому моменту команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф.

В 2016 году Тимофей Мозгов стал чемпионом НБА в составе «Кливленда».

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