Жозе Моуринью: Лидеры «Манчестер Юнайтед» не проявили инстинкт убийцы в матче с «Андерлехтом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».
- Команде нужно было проявить инстинкт убийцы. У нас были голевые моменты, владение мячом, но мы забили
лишь однажды. Мы транжирили шансы, теряя мячи и принимая неверные решения. Достаточно
организованно и грамотно сыграли в защите, но один единственный момент у соперников привел к взятию ворот.
Нужно более серьезно относиться к делу. Защитники проделали хорошую работу, но игроки, которые должны были решить исход встречи, этого не сделали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович и Марсьяль играли слишком шаблонно и однообразно, - заявил Моуринью.
FT: Anderlecht 1-1 Man Utd— BBC Sport (@BBCSport) 13 апреля 2017 г.
Man Utd's lack of a killer instinct has again proved costly.#andmun https://t.co/lfJmic9Kr5 pic.twitter.com/y82lk2TVjS
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.
Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.
В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.
Матч
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).
Состав
Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)
Предупреждения:
Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция