Жозе Моуринью: Лидеры «Манчестер Юнайтед» не проявили инстинкт убийцы в матче с «Андерлехтом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

- Команде нужно было проявить инстинкт убийцы. У нас были голевые моменты, владение мячом, но мы забили лишь однажды. Мы транжирили шансы, теряя мячи и принимая неверные решения. Достаточно организованно и грамотно сыграли в защите, но один единственный момент у соперников привел к взятию ворот.



Нужно более серьезно относиться к делу. Защитники проделали хорошую работу, но игроки, которые должны были решить исход встречи, этого не сделали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович и Марсьяль играли слишком шаблонно и однообразно, - заявил Моуринью.

FT: Anderlecht 1-1 Man Utd



