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Жозе Моуринью: Лидеры «Манчестер Юнайтед» не проявили инстинкт убийцы в матче с «Андерлехтом»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

- Команде нужно было проявить инстинкт убийцы. У нас были голевые моменты, владение мячом, но мы забили лишь однажды. Мы транжирили шансы, теряя мячи и принимая неверные решения. Достаточно организованно и грамотно сыграли в защите, но один единственный момент у соперников привел к взятию ворот.

Нужно более серьезно относиться к делу. Защитники проделали хорошую работу, но игроки, которые должны были решить исход встречи, этого не сделали. Рэшфорд, Лингард, Ибрагимович и Марсьяль играли слишком шаблонно и однообразно, - заявил Моуринью.

Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1.

Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.

В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).

Состав

Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)

Предупреждения:

Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция


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