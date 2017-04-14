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Тайсон Фьюри: Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с Джошуа. Это просто смешно

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри отпустил саркастическое замечание в адрес своего бывшего соперника Владимира Кличко.

«Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с «Качком». Это просто смешно. Как говорится, если не можешь чему-то противостоять, присоединяйся к этому!», - написал Фьюри в своем твиттере. 

Напомним, бой Владимир Кличко - Энтони Джошуа состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 апреля. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBF в тяжелом весе. 

Осенью 2015 года Тайсон Фьюри победил украинца по очкам и отобрал у него три чемпионских титула. С тех пор Фьюри на ринг не выходил. 


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