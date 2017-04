Тайсон Фьюри: Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с Джошуа. Это просто смешно

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри отпустил саркастическое замечание в адрес своего бывшего соперника Владимира Кличко.

«Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с «Качком». Это просто смешно. Как говорится, если не можешь чему-то противостоять, присоединяйся к этому!», - написал Фьюри в своем твиттере.

Funny how @KIitschko is trying to copy my style for his fight vs FLEX 💪, u know what they say if u can't beat them join them.!😎👎👎👎