Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
Армянский полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.
В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.
Ответная игра состоится 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».
Матч
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).
Состав
Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)
Предупреждения:
Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция