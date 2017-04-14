Андре Уорд: Первый бой с Ковалевым был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением

Американец Андре Уорд убежден в том, что он по праву победил Сергея Ковалева в поединке, который состоялся минувшей осенью.

- Мне не за что извиняться или оправдываться. Первый бой был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением. Конечно, он постарается сделать выводы и стать лучше, чем в первом бою. Но и я намерен существенно прибавить, - заявил Уорд.

Напомним, 17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с Сергеем Ковалевым.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, с ноября прошлого года принадлежащие американцу.