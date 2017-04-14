Андре Уорд: Первый бой с Ковалевым был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением
Американец Андре Уорд убежден в том, что он по праву победил Сергея Ковалева в поединке, который состоялся минувшей осенью.
- Мне не за что извиняться или оправдываться. Первый бой был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением. Конечно, он постарается сделать выводы и стать лучше, чем в первом бою. Но и я намерен существенно прибавить, - заявил Уорд.
Andre Ward: There Was No Robbery; It Was A Close Fight That I Won! https://t.co/WWzkCtA70x #boxing pic.twitter.com/gnrrUGkLBJ— BoxingScene.com (@boxingscene) 13 апреля 2017 г.
Напомним, 17 июня в Лас-Вегасе Андре Уорд проведет повторный поединок с Сергеем Ковалевым.
На кону будут стоять чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе, с ноября прошлого года принадлежащие американцу.
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