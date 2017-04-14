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Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом»

Источник:  TV3Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике устроил «разбор» полетов после поражения команды от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3). 

По информации TV3, Луис Энрике в раздевалке обвинил игроков в недостатке самоотдачи и амбиций. Больше всего претензий выпало на долю защитников - Херарда Пике и Хавьера Маскерано, а также форварда Неймара.

Ответная игра «Барселона» - «Ювентус» состоится 19 апреля на «Камп Ноу».

Матч

Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)

Голы

Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар

Предупреждения:

Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция


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