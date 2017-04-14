Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Наставник австрийского «Зальцбурга» Оскар Гарсия может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает Sport.es.

Оскар Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду каталонцев с 1993 по 1999 год. На протяжении тренерской карьеры Гарсия возглавлял молодежную команду «Барселоны», «Маккаби» (Тель-Авив), английские клубы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Уотфорд». С 2015 года Гарсия тренирует «Зальцбург».

Уже известно, что нынешний наставник «Барселоны» Луис Энрике покинет команду по окончании текущего сезона.







