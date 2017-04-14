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Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»

Источник:  Sport.esКомментарии

Наставник австрийского «Зальцбурга» Оскар Гарсия может стать новым главным тренером «Барселоны», сообщает Sport.es.

Оскар Гарсия является воспитанником «Барселоны», он выступал за основную команду каталонцев с 1993 по 1999 год. На протяжении тренерской карьеры Гарсия возглавлял молодежную команду «Барселоны», «Маккаби» (Тель-Авив), английские клубы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Уотфорд». С 2015 года Гарсия тренирует «Зальцбург».

Уже известно, что нынешний наставник «Барселоны» Луис Энрике покинет команду по окончании текущего сезона.



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