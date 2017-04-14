Златан Ибрагимович: Когда я вышел на поле, Лига Европы стала Лигой чемпионов
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оригинально прокомментировал статус матча своей команды с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
- Когда я вышел на поле, Лига Европы стала Лигой чемпионов, - заявил Ибрагимович.
Zlatan: "The Europa League became the Champions League as soon as I stepped foot in it" #UEL pic.twitter.com/23MyiQ8iAf— Ladbrokes (@Ladbrokes) 13 апреля 2017 г.
Встреча, прошедшая в Брюсселе, завершилась со счетом 1:1. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры. В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения.
Златан Ибрагимович провел на поле все 90 минут.
Ответная игра состоится 20 апреля на стадионе «Олд Траффорд».
Матч
Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).
Состав
Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)
Предупреждения:
Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция