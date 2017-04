Златан Ибрагимович: Когда я вышел на поле, Лига Европы стала Лигой чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оригинально прокомментировал статус матча своей команды с «Андерлехтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

- Когда я вышел на поле, Лига Европы стала Лигой чемпионов, - заявил Ибрагимович.

Zlatan: "The Europa League became the Champions League as soon as I stepped foot in it" #UEL pic.twitter.com/23MyiQ8iAf