Златан Ибрагимович: Когда я вышел на поле, Лига Европы стала Лигой чемпионов

читайте также

Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом» Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике устроил «разбор» полетов после поражения команды от «Ювентуса» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:3).

Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед» Армянский полузащитник Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед».

Жозе Моуринью: Лидеры «Манчестер Юнайтед» не проявили инстинкт убийцы в матче с «Андерлехтом» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал игру своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

«Лион» одержал волевую победу над «Бешикташем» Футболисты «Лиона» переиграли «Бешикташ» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Сельта» выиграла первый матч 1/4 Лиги Европы, одолев «Генк» Испанская «Сельта» одержала домашнюю победу над бельгийским «Генком» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Сын Клюйверта помог «Аяксу» обыграть «Шальке 04», матч судил Сергей Карасев Амстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0).

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» в Лиге Европы Футболисты «Манчестер Юнайтед» обыграли бельгийский «Андерлехт» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Фанаты «Бешикташа» устроили погром на стадионе «Лиона» (фото) Четвертьфинальный матч Лиги Европы омрачен действиями турецких болельщиков, устроивших драку прямо на трибунах.

Сын Клюйверта помог «Аяксу» увеличить преимущество в матче с «Шальке 04» Сегодня, 13 апреля, «Аякс» принимает на своем поле «Шальке 04» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.

Александр Шмурнов: Глупее Хави Мартинеса давно никто не фолил в мировом футболе Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре защитника мюнхенской «Баварии» Хави Мартинеса во время матча с мадридским «Реалом», который состоялся накануне в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

Мхитарян открыл счет в матче «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» Сегодня, 13 апреля, бельгийский «Андерлехт» принимает на своем поле «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Фанаты «Бешикташа» устроили беспорядки перед игрой с «Лионом» (видео) Как сообщает УЕФА, перед началом первого матча 1/4 финала Лиги Европы между французским «Лионом» и турецким «Бешикташем» фанаты хозяев покинули трибуны и выбежали на поле.

«Аякс» – «Шальке» – 2:0. Как это было Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1. Как это было Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Манчестер Юнайтед».

«Аякс» – «Шальке 04»: Сын Клюйверта выйдет в основе голландского клуба Стали известны стартовые составы «Аякса» и «Шальке 04» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня в Амстердаме и стартует в 22.05 мск.

«Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед». Стартовые составы Стали известны стартовые составы «Андерлехта» и «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/4 финала Лини Европы, который состоится сегодня и стартует в 22.05 мск.

Президент «Реала» вручил Роналду памятную футболку в честь 100 голов в еврокубках (фото) Накануне мадридский «Реал» обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1).

Месут Озил: Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов важнее, чем контракт Венгера, Озила или Санчеса Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что команда должна сконцентрироваться на завоевании места в топ-4 АПЛ, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.

Криштиану Роналду: Нойер провел отличный вечер, но «Реал» забил больше. Таков футбол Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пообщался с представителями СМИ после окончания первого матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.