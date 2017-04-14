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ЦСКА интересуется форвардом «Аустрии» Кайоде

Источник:  Own Goal NigeriaКомментарии

Нападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде может перейти в ЦСКА будущим летом, сообщает Owngoalnigeria.

Скауты столичного клуба просмотрели 23-летнего нападающего на недавнем матче между сборными Нигерии и Сенегала (1:1).

В текущем чемпионате Австрии Кайоде забил 10 голов в 26 проведенных матчах и сделал 3 результативные передачи. 

По данным портала Transfermarkt.de, ориентировочная стоимость футболиста составляет 2 миллиона евро. Отметим, что 23 марта Кайоде дебютировал в составе национальной команды Нигерии.



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