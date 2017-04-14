Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августу

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.

- Что касается Самары, в августе, надеюсь, мы войдем в график строительства стадиона, все отставания будут ликвидированы. Самое сложное заключалось в том, что нам пришлось несколько актуализировать этот проект. Сейчас мы взяли более жесткое управление строительством этого стадиона. Надеюсь, в августе самые главные работы по подъему кровли будут завершены, мы войдем в график, и Самара никаких проблем вызывать не будет, - заявил Мутко.

Новый футбольный стадион в Самаре должен принять 6 матчей чемпионата мира 2018 года.

Ранее ФИФА выражала обеспокоенность нарушением графика строительства этой арены.

