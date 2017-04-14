Лоран Блан может возглавить «Интер»
Французский специалист Лоран Блан является кандидатом на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Football Italia.
В 1999 - 2001 Блан защищал цвета «Интера» в качестве игрока.
Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба надеется переманить у «Челси» Антонио Конте или договориться с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.
В данный момент команда под руководством Стефано Пиоли занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А.
Лоран Блан покинул пост главного тренера «ПСЖ» летом 2016 года. Ранее он работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.
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