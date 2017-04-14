Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон2 : 2Торонто
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  Чикаго0 : 1Нэшвилл
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лоран Блан может возглавить «Интер»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Французский специалист Лоран Блан является кандидатом на пост главного тренера миланского «Интера», сообщает Football Italia.

В 1999 - 2001 Блан защищал цвета «Интера» в качестве игрока.

Ранее сообщалось, что руководство миланского клуба надеется переманить у «Челси» Антонио Конте или договориться с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне.

В данный момент команда под руководством Стефано Пиоли занимает седьмую строчку в турнирной таблице серии А.

Лоран Блан покинул пост главного тренера «ПСЖ» летом 2016 года. Ранее он работал с «Бордо» и национальной сборной Франции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.Сусо: У «Интера» настоящая депрессия после поражения от «Кротоне»Полузащитник «Милана» Сусо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и КабальероГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.Эдгардо Бауса: Ни Месси, ни Маскерано не влияли на то, кого я приглашаю в сборнуюБывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса объяснил, почему не приглашал в команду форварда «Интера» Мауро Икарди.Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионовУЕФА составил символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось представительство «Ювентуса» – пять человек.Полузащитник Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио»Полузащитник Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с «Лацио», сообщает официальный твиттер клуба.Нобель Арустамян: Неделя для фанатов «Ювентуса» идеальнаяКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян прокомментировал подписание нового контракта между «Ювентусом» и нападающим Пауло Дибалой.Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаДибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 годаФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.В Италии сообщают, что Дибала подписал с «Ювентусом» новый контрактПо информации Football Italia, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала, отметившийся дублем в матче с «Барселоной», продолжит выступления за туринский клуб.Антонио Кандрева: Мурашки пробежали по всему телу, когда я впервые сыграл в миланском дербиПолузащитник «Интера» Антонио Кандрева дал комментарий перед дерби с «Миланом» в 32-м туре серии а, которое состоится 15 апреля на стадионе «Джузеппе Меацца».Маттиа Де Шильо: «Интер» и «Милан» ведут борьбу за еврокубки, нас ждет очень напряженный матчЗащитник «Милана» Маттия Де Шильо поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Интером» в 32-м туре серии А.«Торино» начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды ХартаГолкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.В ближайшее время «МЮ» отправит запрос «Лацио» по трансферу КейтаФорвард «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание talkSPORT.«Манчестер Юнайтед» намерен потребовать Крооса, если Де Хеа захочет уйти в «Реал»«Манчестер Юнайтед» готовится занять жесткую позицию в переговорах с «Реалом», если испанцы возобновят общение по трансферу голкипера Давида Де Хеа, сообщает The Independent.«Милан» подпишет четырехлетний контракт с КолашинацомЗащитник «Шальке» Сеад Колашинац близок к подписанию контракта с «Миланом».Александр Шмурнов: Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтанаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича на матче с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.Джорджо Кьеллини: Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не законченоЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.Пауло Дибала: В Барселоне мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились в первой игреФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.Хави: «Барселона» будет владеть мячом, а «Ювентус» – уповать на контратакиБывший полузащитник «Барселоны» Хави рассказал, чего ждет от матча ¼ финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Барселона», который станет повторением финала турнира 2015 года.От Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаОт Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаТренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрока
Футбол
Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом»
Бокс
Андре Уорд: Первый бой с Ковалевым был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением
Футбол
Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
Бокс
Тайсон Фьюри: Кличко пытается копировать мой стиль перед боем с Джошуа. Это просто смешно
все новости
Интер
Интеркалендарьстатистика
Лоран Блан
Лоран Бланвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости