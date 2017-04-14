Президент «Лиона»: Ответный матч в Турции должен пройти без зрителей

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс полагает, что ответный матч команды с турецким «Бешикташем» должен пройти при пустых трибунах.

- Проведение ответной игры при пустых трибунах станет единственно верным и справедливым решением. Я надеюсь, что УЕФА примет все необходимые меры. Я думаю, что мы сможем организовать просмотр матча своим болельщикам на улицах Лиона, но не отправим их в Стамбул. Когда сегодня я увидел толпу со всех сторон, стало очень страшно, ничего подобного я никогда не видел за 30 лет своей работы, - заявил Оляс.

Напомним, начало игры в Лионе было задержано из-за массовых беспорядков, инициированных фанатами турецкой команды.

