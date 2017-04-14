«Лестер» предлагает 30 миллионов фунтов за игрока «Мидлсбро»

Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может перейти в «Лестер» будущим летом.

Сумма трансфера может составить 30 миллионов фунтов стерлингов.

«Лестер» уже полтора года ищет молодого центрального защитника. В частности, чемпионы Англии не смогли заполучить игрока «Бернли» Майкла Кина прошлым летом.

24-летний Гибсон в марте 2017 года впервые был вызван в сборную Англии. В текущем сезоне он принял участие во всех матчах «Мидлсбро» в АПЛ.

На футболиста также претендуют «Ливерпуль», «Челси» и «Сток Сити».

