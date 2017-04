«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»

Хоккеисты «Вашингтона» на своей площадке переиграли «Торонто» в первом матче серии плей-офф.

Уже в десятой минуте встречи гости были впереди со счетом 2:0 - отличились Митчел Марнер и Джейк Гардинер.

Однако затем трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады Джастин Уильямс оформил дубль. Игра перешла в овертайм.

Someone has all the offence for the @Capitals. His name is @JustinWilliams.



It's a whole new game now. #StanleyCup pic.twitter.com/z4QIKiBa65