«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»
Хоккеисты «Вашингтона» на своей площадке переиграли «Торонто» в первом матче серии плей-офф.
Уже в десятой минуте встречи гости были впереди со счетом 2:0 - отличились Митчел Марнер и Джейк Гардинер.
Однако затем трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады Джастин Уильямс оформил дубль. Игра перешла в овертайм.
Someone has all the offence for the @Capitals. His name is @JustinWilliams.— NHL (@NHL) 14 апреля 2017 г.
It's a whole new game now. #StanleyCup pic.twitter.com/z4QIKiBa65
Решающим оказался бросок Тома Уилсона в ближний угол с дальней дистанции. Датский голкипер «Торонто» Фредерик Андерсен допустил ошибку и пропустил эту шайбу. Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона», выигравшего регулярный чемпионат НХЛ-2016/17.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).
Место и дата
14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция