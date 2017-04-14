«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»
Хоккеисты «Нэшвилла» переиграли «Чикаго» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0).
Единственную шайбу в первом периоде забросил шведский форвард «Хищников» Виктор Арвидссон.
А голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне во второй раз в карьере сыграл «на ноль» в матче плей-офф НХЛ. Сегодня финн отразил все 29 бросков по своим воротам.
Второй матч серии будет сыгран 16 апреля в «Чикаго».
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).
Место и дата
14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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