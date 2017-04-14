«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»

Хоккеисты «Нэшвилла» переиграли «Чикаго» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0).

Единственную шайбу в первом периоде забросил шведский форвард «Хищников» Виктор Арвидссон.

А голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне во второй раз в карьере сыграл «на ноль» в матче плей-офф НХЛ. Сегодня финн отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй матч серии будет сыгран 16 апреля в «Чикаго».