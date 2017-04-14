Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон3 : 2 ОТТоронто
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  Чикаго0 : 1Нэшвилл
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нэшвилла» переиграли «Чикаго» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0).

Единственную шайбу в первом периоде забросил шведский форвард «Хищников» Виктор Арвидссон.

А голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне во второй раз в карьере сыграл «на ноль» в матче плей-офф НХЛ. Сегодня финн отразил все 29 бросков по своим воротам.

Второй матч серии будет сыгран 16 апреля в «Чикаго».

Матч

Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).

Место и дата

14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Анахайм» играет с «Калгари» и другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»Хоккеисты «Вашингтона» на своей площадке переиграли «Торонто» в первом матче серии плей-офф.Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом первого матча серии с «Торонто»Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу первого раунда Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон» примет «Торонто».Игорь Ларионов: ЦСКА разочаровывает, «Чикаго» радуетИгорь Ларионов: ЦСКА разочаровывает, «Чикаго» радуетДвукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли размышляет о современных тенденциях хоккея.Прах легендарного тафгая «Детройта» развеяли у скамейки штрафниковКак сообщает издание Washington Post, вдова знаменитого тафгая клубов НХЛ «Детройт» и «Чикаго» Боба Проберта развеяла прах хоккеиста у скамейки штрафников на арене «Детройта» во время матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».Стефан Да Коста: Пока не разговаривал с ЦСКА по новому контрактуФорвард ЦСКА Стефан Да Коста заявил, что не начинал переговоры с клубом о продлении контракта, и не исключил своего возвращения в НХЛ.Джон Торторелла: После второго гола «Питтсбурга» мы немного растерялисьГлавный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Питтсбургом» (1:3).Зайцев пропустит первый матч серии с «Вашингтоном»Защитник «Торонто» Никита Зайцев не сыграет в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном».Галлан возглавит «Вегас»Канадский тренер Жерар Галлан возглавит новичка НХЛ – «Вегас Голден Найтс», сообщает ESPN со ссылкой на своих инсайдеров Скотта Бернсайда и Пьерра Лебрюна. Официально об этом должно быть объявлено в четверг.Марк-Андре Флери: Я старалась воспринимать игру как обычный матч регулярного чемпионатаГолкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флери подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф с «Коламбусом» (3:1).Лундквист вышел на первое место в истории «Рейнджерс» по сухим матчам в плей-оффГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист отразил 31 бросок в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем» (2:0).Малкин обошел Ягра по голевым передачам в плей-офф за «Питтсбург»Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две голевые передачи в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:1).Владимир Тарасенко: Наши планы? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли! (видео)Владимир Тарасенко: Наши планы? Кубок Стэнли. Только Кубок Стэнли! (видео)Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Поле поговорил с форвардом «Блюз» Владимиром Тарасенко после победы в первом матче плей-офф.Евгений Малкин: После первого периода мы начали использовать свою скоростьФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Коламбусом» (3:1).Владимир Тарасенко: Я должен играть еще лучше!После победы в гостях над «Миннесотой» (2:1 ОТ) форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Сент-Поле.Малкин и его команда сделали внезапный ход, застав «Коламбус» врасплох (видео)Малкин и его команда сделали внезапный ход, застав «Коламбус» врасплох (видео)Неожиданный финт принес победу «Питтсбургу». В воротах вышел не Мюррей, а Флери. Также отметим Евгения Малкина, вернувшегося в состав.Шайба Соботки помогла «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» на старте плей-офф НХЛ«Сент-Луис» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 2:1 в овертайме стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ.НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Монреаль» уступил «Рейнджерс», «Питтсбург» обыграл «Коламбус» и другие матчиРезультаты матчей первого раунда Кубка Стэнли.«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в овертайме в плей-офф НХЛ«Сан-Хосе» обыграл «Эдмонтон» в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).Марафон в финале Кубка Гагарина, дубль Роналду в ворота «Баварии» и возвращение «Динамо». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.
Футбол
Гарсия вошел в список кандидатов на пост главного тренера «Барселоны»
Футбол
Луис Энрике резко раскритиковал Неймара и Пике после матча с «Ювентусом»
Бокс
Андре Уорд: Первый бой с Ковалевым был близким, и я его выиграл. Это не было ограблением
Футбол
Мхитарян признан лучшим игроком матча «Андерлехт» - «Манчестер Юнайтед»
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Пекка Ринне
Пекка Ринневсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли