Евгений Малкин: В плей-офф талант не особо нужен, требуется физика и умение вести борьбу

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, что является залогом успеха в матчах плей-офф НХЛ.

- Очень помогает опыт после чемпионских сезонов. Я, Сид, Фил, Флауэр – основные игроки. Мы знаем, что делать в плей-офф. Стараемся вести за собой партнеров. И видим, как молодежь прибавляет с каждой игрой. Сейчас такие молодые ребята, что ничего не боятся. Лезут вперед, сражаются, носятся как угорелые.

Плей-офф – такая штука, что здесь даже талант не особо нужен. Нужно показывать хорошие физические данные, вести борьбу. Вот Бонино поймал отскок – это же опыт. Подъехал на пятак, встал, закрыл, добил. Мы так и в прошлом году забивали. У нас никто из состава не выпадает, - рассказал Малкин.

Напомним, в стартовом матче серии первого раунда «Питтсбург» нанес поражение «Коламбусу».