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Евгений Малкин: В плей-офф талант не особо нужен, требуется физика и умение вести борьбу

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, что является залогом успеха в матчах плей-офф НХЛ.

- Очень помогает опыт после чемпионских сезонов. Я, Сид, Фил, Флауэр – основные игроки. Мы знаем, что делать в плей-офф. Стараемся вести за собой партнеров. И видим, как молодежь прибавляет с каждой игрой. Сейчас такие молодые ребята, что ничего не боятся. Лезут вперед, сражаются, носятся как угорелые.

Плей-офф – такая штука, что здесь даже талант не особо нужен. Нужно показывать хорошие физические данные, вести борьбу. Вот Бонино поймал отскок – это же опыт. Подъехал на пятак, встал, закрыл, добил. Мы так и в прошлом году забивали. У нас никто из состава не выпадает, - рассказал Малкин.

Напомним, в стартовом матче серии первого раунда «Питтсбург» нанес поражение «Коламбусу».

Матч

Питтсбург - Коламбус - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы:

Раст (Малкин, Кессел), 21:15 (1:0). Кессел (Малкин, Шульц), 23:45 (2:0 - бол.). Бонино (Хорнквист, Мяяття), 36:25 (3:0). Калверт (Андерсон), 52:41 (3:1).

Место и дата

13 апреля 02:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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