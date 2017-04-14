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«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю

Источник:  Evening StandardКомментарии

Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.

Руководство «канониров» предложило чилийцу новый контракт, по которому он будет зарабатывать рекордные 300 000 фунтов стерлингов в неделю. 

Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, купленный летом 2016 у «Ювентуса», зарабатывает 290 тысяч фунтов за 7 дней.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Алексиса являются «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.

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