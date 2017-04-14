«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
Форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.
Руководство «канониров» предложило чилийцу новый контракт, по которому он будет зарабатывать рекордные 300 000 фунтов стерлингов в неделю.
Отметим, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, купленный летом 2016 у «Ювентуса», зарабатывает 290 тысяч фунтов за 7 дней.
Ранее сообщалось, что главными претендентами на Алексиса являются «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей,
забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de
оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом
рассчитан до 2018 года.
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