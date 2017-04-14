«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю

читайте также

«Лестер» предлагает 30 миллионов фунтов за игрока «Мидлсбро» Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может перейти в «Лестер» будущим летом.

«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евро Форвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.

Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной команде Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, назвал свою команду мечты.

Месут Озил: Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов важнее, чем контракт Венгера, Озила или Санчеса Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что команда должна сконцентрироваться на завоевании места в топ-4 АПЛ, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.

Рональд Куман: Лукаку сказал мне, что не продлит контракт с «Эвертоном» Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос журналиста о будущем нападающего Ромелу Лукаку в ливерпульском клубе.

«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести Окслейд-Чемберлена Полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.

«Погба испытывает сумасшедшее давление не только из-за ста миллионов» Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» встал на защиту хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.

Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и Кабальеро Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.

Азар, Ибрагимович, Кейн, Канте, Лукаку и Санчес стали номинантами на звание игрок года в АПЛ Профессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на звание игрок года в премьер-лиге.

День в истории. Клаудио Браво исполнилось 34 года Сегодня отмечает день рождения голкипер «Манчестер Сити» и сборной Чили Клаудио Браво. Ему исполнилось 34 года.

Жозе Моуринью: Серьезно отношусь к Лиге Европы, мы должны выиграть этот турнир Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов в преддверии первого матча с «Андерлехтом».

Альваро Мората: Конте помог мне поверить в себя, рано или поздно мы встретимся вновь Форвард мадридского «Реала» Альваро Мората дал интервью английскому изданию The Guardian.

«Торино» начал переговоры с «Манчестер Сити» о продлении аренды Харта Голкипер Джо Харт, выступающий за «Торино» на правах аренды, может остаться в Турине еще на один сезон.

В ближайшее время «МЮ» отправит запрос «Лацио» по трансферу Кейта Форвард «Лацио» Бальде Диао Кейта может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание talkSPORT.

Садьо Мане: Отдам все, чтобы вернуться в строй, как можно скорее, и стать еще лучше Форвард «Ливерпуля» Садьо Мане, получивший травму колена, обратился к болельщикам мерсисайдского клуба.

«Манчестер Юнайтед» намерен потребовать Крооса, если Де Хеа захочет уйти в «Реал» «Манчестер Юнайтед» готовится занять жесткую позицию в переговорах с «Реалом», если испанцы возобновят общение по трансферу голкипера Давида Де Хеа, сообщает The Independent.

Юрген Клопп: Мы испытываем давление, потому что «Ливерпуль» обязан побеждать в любом матче Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп надеется занять место в топ-4 АПЛ по итогам нынешнего сезона.

Неменья Видич: Мне нравится игра Байи, надеюсь, он останется в «Юнайтед» на долгие годы Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался об игре новичка «красных дьяволов» Эрика Байи, который перебрался в английский клуб минувшим летом из «Вильярреала».

«ПСЖ» интересуется форвардом «Арсенала» Пересом Форвард «Арсенала» Лукас Перес может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».