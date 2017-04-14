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Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фанаты "Бешикташа" инициировали продолжение серии ЧП на этой еврокубковой неделе
Фанаты "Бешикташа" инициировали продолжение серии ЧП на этой еврокубковой неделеИсточник: BBC

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

1. Хулиганские выходки фанатов стамбульского «Бешикташа» на стадионе в Лионе вынудили отложить начало первого матча 1/4 финала Лиги Европы. 

2. Сама игра складывалась вполне благоприятно для турецкой команды, но в концовке встречи «Лион» забил два мяча и вырвал победу.

3. Многолетний президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс потребовал от УЕФА наказать «Бешикташ» проведением ответной игры 20 апреля без зрителей.

4. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Андерлехтом» в Брюсселе, но остался фаворитом двухраундового противостояния. Жозе Моуринью посетовал на отсутствие у своих подопечных инстинкта убийцы, а Златан Ибрагимович добавил толику фирменной саморекламы.

5. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри, готовящийся вернуться на ринг в скором будущем, сделал новое провокационное заявление в адрес бывшего оппонента - Владимира Кличко.

6. «Барселону» будущим летом может возглавить Оскар Гарсия - не самый известный специалист, но зато прекрасно знакомый с клубной спецификой и инфраструктурой.

7. А миланский «Интер» рассматривает не только сказочные варианты с Антонио Конте и Диего Симеоне, но и кандидатуру Лорана Блана.

8. Джибриль Сиссе стал официальным фигурантом нашумевшего дела о шантаже бывшего полузащитника московского «Динамо» Матье Вальбуэна. Сможет ли экстравагантный форвард с помощью адвокатов отвести от себя подозрение?

9. ЦСКА проявляет настойчивый интерес к нападающему венской «Аустрии» Оларенваджу Кайоде. Конечно, после Чиди Одиа, Ахмеда Мусы и Аарона Оланаре нигерийцами болельщиков красно-синих не удивишь.

10. «Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Главным героем встречи стал не Овечкин, не Бэкстрем и даже не Холтби, а закаленный кубковый боец Джастин Уильямс. А вот все атаки звездного «Чикаго» разбились об уверенную игру финского голкипера «Нэшвилла» Пекки Ринне.

Событие дня: Сегодня СКА и магнитогорский «Металлург» сыграют четвертый матч финальной серии плей-офф КХЛ. 

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