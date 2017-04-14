Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрыта

Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

- Есть ли шанс, что игроки НХЛ все-таки поедут в Пхенчхан? Несмотря на заявление комиссара лиги Гари Бэттмана.

- Я верю, что нас отпустят. Много было сказано по этому поводу. Но представить не могу, что НХЛ вот так возьмет да не прислушается ко всем игрокам. Все хотят на Олимпиаду – Кейн, Кросби, Макдэвид. Неужели нельзя найти две недели в календаре регулярного чемпионата? Просто не вижу повода…

Может, НХЛ не заработает какие-то деньги. Но это не последние деньги у лиги. К игрокам нужно прислушаться. Понимаю, что хозяева клубов – миллиардеры, ставят свои условия. Но ведь и мы – не последние люди в хоккее, которые хотят играть за свою страну.