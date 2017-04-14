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Евгений Малкин: Интересно смотреть, как в плей-офф играет «Вашингтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

- За какими другими сериями Кубка Стэнли вы будете следить?

- В первую очередь – за Восточной конференцией. «Вашингтон» - «Торонто», «Оттава» - «Бостон», «Монреаль» - «Рейнджерс». Надеюсь, что «Питтсбург» снова доберется до финала. Тогда и на Запад посмотрю.

Любая игра интересна, особенно плей-офф. И вообще ты учишься, когда смотришь на других. Это никогда не помешает. Изучить того же Макдэвида, Торнтона, какую-нибудь фишку увидеть у больших мастеров. Видишь их хоккей и восхищаешься.

Матч

Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).

Место и дата

14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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