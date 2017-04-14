Евгений Малкин: Интересно смотреть, как в плей-офф играет «Вашингтон»

Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

- За какими другими сериями Кубка Стэнли вы будете следить?

- В первую очередь – за Восточной конференцией. «Вашингтон» - «Торонто», «Оттава» - «Бостон», «Монреаль» - «Рейнджерс». Надеюсь, что «Питтсбург» снова доберется до финала. Тогда и на Запад посмотрю.

Любая игра интересна, особенно плей-офф. И вообще ты учишься, когда смотришь на других. Это никогда не помешает. Изучить того же Макдэвида, Торнтона, какую-нибудь фишку увидеть у больших мастеров. Видишь их хоккей и восхищаешься.